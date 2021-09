Magnatul telecomunicaţiilor Patrick Drahi este implicat în discuţii de preluare a operatorului francez de sateliţi Eutelsat – surse Drahi lucreaza cu banci la acest proiect, iar recent a abordat Eutelsat, care are o valoare de piata de 2,3 miliarde de euro si este sustinuta de investitorul de stat Bpifrance, cu o participatie de 20%, au spus sursele. Eutelsat, unul dintre cei mai importanti operatori de sateliti comerciali din lume, a refuzat propunerea initiala a lui Drahi, a spus una dintre surse, adaugand ca pretul a fost considerat prea mic, dar ca discutiile continua. Drahi si Eutelsat nu au fost disponibili imediat pentru comentarii, iar Bpifrance a refuzat sa comenteze. Omul de afaceri franco-israelian, fondator al… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

