Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul italian Angelo Rosario Livatino, ucis de mafia siciliana in 1990, considerat de Papa Francisc „un martir al justiției și credinței”, a fost beatificat duminica, 9 mai, in Catedrala Agrigento din Sicilia.

- Judecatorul italian Rosario Livatino, care a fost ucis de mafie în Sicilia, în 1990, a fost beatificat duminica, aceasta fiind ultima etapa înainte de o posibila sanctificare de catre Biserica Romano-Catolica, transmite Reuters, citata de news.ro. Livatino a fost împuscat…

- Episcopia de Cluj-Gherla a anunțat ca utrenia Învierii Domnului va fi transmisa în direct de la Catedrala „Schimbarea la Fața” din municipiul Cluj-Napoca. Slujba religioasa va avea loc sâmbata,…

- Slujba de Inviere va diferi total fata de cea de anul trecut, cand credinciosii nu au putut participa la slujba. Lumina Sfanta de Inviere va fi adusa de la Ierusalim, prin grija Patriarhiei Romane, iar fiecare eparhie va trimite delegati sa ia Lumina Sfanta de la aeroport. Cei care doresc sa participe…

- Municipalitatea, Instituția Prefectului și Protopopiatul Brașov incearca sa gaseasca soluții pentru ca, in fiecare biserica, credincioșii sa poata asista la slujba pastrand distanța fizica. Slujba de la Catedrala ortodoxa va avea loc in Piața Sfatului. Viceprimarul Flavia Boghiu și prefectul Catalin…

- Carmen și Klaus Iohannis au participat impreuna la Slujba de Paște, la Biserica Romano-Catolica din Piața Mare din Sibiu. Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Biserica „Sfanta Treime” din Piața Mare la ora 9.50, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, noteaza Antena 3. Șeful statului nu a dat declarații,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica dimineața, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, la slujba de Paște de la Biserica Romano-Catolica din Piata Mare a Sibiului. Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Biserica „Sfanta Treime” din Piața Mare la ora 9.50, impreuna cu sotia sa, Carmen…

- Joia Sfanta. Joi dimineata are loc, incepand cu ora 10.30, Liturghia crismei (a sfintirii uleiurilor). Preotii din toata dieceza (peste 300) vor fi in jurul episcopului, moment in care isi vor reinnoi fagaduintele din ziua hirotonirii. In cadrul sfintei Liturghii se vor sfinti uleiurile pentru catehumeni…