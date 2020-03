Magistrații vor divorțurile înapoi, pe holurile tribunalelor. Divorțul prin mediere, interzis Romanii care vor sa divorteze trebuie sa treaca pe la tribunal, deoarece divorțul prin mediere nu mai poate fi aplicat, a decis Inalta Curte de Casație și Justiție. Magistrații considera ca desfacerea unei casnicii este o problema personala, in care este implicat statutul persoanei, care nu poate fi subiect de negociere. Conform digi24.ro, hotararea ICCJ The post Magistrații vor divorțurile inapoi, pe holurile tribunalelor. Divorțul prin mediere, interzis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a interzis divortul prin mediere Un complet pentru solutionarea recursului in interesul legii din cadrul Curtii Supreme a decis, printre altele, ca "divortul nu poate fi obtinut, in niciun caz, pe calea acordului de mediere, nici macar prin validarea acestuia de catre…

- Romanii care vor sa divorteze trebuie sa treaca pe la tribunal. Casatoria nu se mai poate incheia prin mediere, au decis magistratii. Mai precis, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au stabilit ca desfacerea unei casnicii este o problema personala, in care este implicat statutul persoanei.…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au stabilit ca desfacerea unei casnicii este o problema personala, in care este implicat statutul persoanei, iar acesta din urma nu poate fi subiect de...

- Divorțul prin mediere a fost interzis printr-o decizie a Curții Supreme. Mai precis, magistrații Inaltei Curti de Casatie si Justitie au stabilit ca desfacerea unei casnicii este o problema personala, in care este implicat statutul persoanei. De la data la care decizia a fost publicata in Monitorul…

- Divortul prin mediere a fost interzis printr-o decizie a Curtii Supreme. Mai precis, magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au stabilit ca desfacerea unei casnicii este o problema personala in care este implicat statutul persoanei. Or, acesta din urma nu poate fi subiect de negociere. De la…

- Curtea Suprema vine cu o decizie cruciala pentru mulți dintre romani. Magistrații au interzis divorțul prin mediere, ceea ce inseamna ca soții vor fi obligați sa divorțeze la Tribunal, prin instanța. ”Desfacerea unei casnicii este o problema personala, in care este implicat statutul persoanei. Or,…

- Primii romani de pe nava de croaziera Diamond Princess ancorata in portul Yokohama vor reveni, vineri noapte, in țara, a declarat șeful DSU, Raed Arafat. La bordul vasului au fost 17 romani, doi dintre aceștia fiind infectați cu noul coronavirus. Din cei 17, 15 erau membri ai echipajului, doar 2 fiind…

- Conform ICCJ, un divorț nu mai poate avea loc intre doi soți doar prin intermediul unui acord de mediere.Soții nu pot divorța doar in baza unui acord de mediere, a reținut Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), in cadrul soluționarii unui recurs in interesul legii (RIL). Recursul a fost promovat…