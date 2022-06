Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații italieni au respins zilele trecute cele doua mandate europene de arestare emise pe numele lui Mario Iorgulescu, „deoarece starea psihica a lui este de natura sa impiedice participarea conștienta la proces”, a declarat, pentru Libertatea, avocatul apararii, Oleg Burlacu, prezent astazi la…

- Tanara de cetațenie rusa acuzata de un tribunal cecen de legaturi cu organizații considerate de Federația Rusa drept teroriste și prinsa la intrarea in Romania este in mainile unor judecatori de la Curtea de Apel Suceava.Magistrații de acolo sunt cei puși sa judece extradarea ei la Groznii - dupa ce…