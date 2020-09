Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au audiat, in cazul decesului iranianului Mansouri Gholam Reza, mai multi angajati ai hotelului si au ridicat imaginile surprinse de sistemul de supraveghere video. Primele concluzii ale anchetatorilor arata ca moartea a fost violenta, relateaza News.ro.Concluziile preliminare reiesite din…

- "Romania trebuie sa dea curs acestei probleme rapid si serios", scrie procurorul general al Iranului, in scrisoarea transmisa si agentiei de presa IRNA. Procurorul general al Republicii Islamice Iran ii aminteste Gabrielei Scutea de responsabilitatile Romaniei in lupta anticoruptie, ii descrie pe…

- Un barbat a murit vineri seara dupa ce s a prabusit de la etajul unui hotel din Capitala. Victima este un cetatean iranian care fusese dat in urmarire internationala de autoritatile de la Teheran.Barbatul s a prabusit printre balustrade de la etajul 5 sau 6. Nu este clar de la care etaj, iar criminalistii…

- Un barbat s-a aruncat astazi de la balconul unui hotel din București. S-a descoperit ca individul era un cleric iranian, condamnat in Romania pentru fapte de corupție, dar și pentru torturarea mai multor jurnaliști.

- Barbatul care a murit vineri dupa ce a cazut de la etajul unui hotel din București este un cetațean iranian urmarit in țara lui, prins in Romania și pus sub control judiciar, pana la luarea unei decizii in privința sa. Moartea lui Gholam Reza Mansouri, cleric și magistrat iranian, este cu atat mai misterioasa,…

- Clericul iranian Gholem Reza Mansouri, acuzat la Teheran de luare de mita, iar de militanții pentru drepturile omului, de torturarea și incarcerarea ziariștilor independenți, a cazut de la etajul unui hotel din Bucuresti si a murit.

- Un barbat cazat la un hotel din Capitala, in zona Piața Romana, a cazut in gol, vineri, de la etaj, și a murit. Potrivit Antena 3, a fost sinucidere: barbatul era un influent iranian care urma sa fie extradat in țara sa, fiind acuzat in Teheran pentru corupție. Potrivit sursei citate, iranianul era…