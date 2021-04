Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul ucrainean Nicolai Ceaus, care se ascunde de la autoritatile de la Kiev, a fost rapit de trei persoane din curtea unui bloc de locuit amplasat in centrul capitalei Republicii Moldova. Politia a fost sesizata in jurul orei 13:15, iar in prezent ofiterii de investigatie si urmarire penala intreprind…

- Judecatorul ucrainean Nicolai Ceaus a fost rapit, sambata, din curtea unui bloc situat chiar in centrul capitalei Republicii Moldova de catre un grup de indivizi inarmati si bagat intr-un microbuz. Informația a fost confirmata și de avocatul sau, informeaza Deschide.md. Nicolai Ceaus a fost rapit,…

- Judecatorul ucrainean Nicolae Ceaus, suspectat de acte de corupție și care a fugit în 2016 de justiția de la Kiev, a fost rapit de un grup înarmat de persoane în centrul Chișinaului, transmite Jurnal.md. Poliția din Republica Moldova confirma ca barbatul de 54 de ani a fost rapit de…

- In prezent exista o sumedenie de modalitati prin care poti trimite bani rudelor si prietenilor, dar cea prin care folosesti ATM-ul pare de departe cea mai ciudata. Asa ca, iata cum poti face acest lucru! Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum poti trimite bani prin ATM.…

- Deputații socialiști și cei din Platforma Pentru Moldova au semnat pentru un nou candidat la funcția de prim-ministru. Este vorba despre fostul deputat PSRM, recent numit ambasador al Moldovei in Federația Rusa, Vladimir Golovatiuc.

- Meteorologul Mirela Polifronie a vorbit la Realitatea PLUS despre temperaturile inregistrate in aceste zile, dar și despre zilele in care temperaturile primavaratice iși vor face simțita prezența. "Pana maine dimineața avem cod galben in cea mai mare parte a țarii, precipitații. Se vor acumula cantitați…

- Judecatorul ucrainean Nikolai Ceaus s-a ales cu refuz definitiv din partea autoritaților R. Moldova la solicitarea de a beneficia de azil politic in țara noastra. Magistratul s-ar afla la Chișinau din 2016. Acesta este suspectat de luare de mita in Ucraina in proporții mari, noteaza mold-street.com.…

- BUCUREȘTI, 7 mart - Sputnik. Ar fi iresponsabil sa nu finalizam Nord Stream 2, avand in vedere oportunitațile economice, a declarat Johann Zaathoff, coordonatorul guvernului german pentru cooperarea intersociala cu Rusia, intr-un interviu acordat pentru RIA Novosti. © Sputnik / Grigoriy SisoevSenatul…