Magica Balta ratează două penalty-uri și pierde la Peciu Nou CARANSEBEȘ – Trupa lui Bica, lider in Liga a IV-a Caraș-Severin, a susținut sambata primul amical al iernii pe terenul lui CSC Peciu Nou, antrenata de Sorin Gheju, care ocupa locul 2 in Liga a IV-a Timiș! „Baltareții” au reluat de cateva zile pregatirile și și-au programat meciuri tari pana la reluarea competiției carașene. Liderul din Caraș-Severin a mers la Peciu Nou, o echipa grea a seriei timișene, pe care au dominat-o clar in prima repriza, cand, din pacate, Gorița Hoban și noul sosit Manea au ratat doua lovituri de la 11 metri, ambele scoase de un alt proaspat transfer, varful Ilie Simion,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

