- Miercuri: Cel mai frumos spectacol de Craciun, „Țesatorul de vise”, poposește la Sebeș. Cum se pot face rezervari Miercuri, 14 decembrie 2022, incepand cu ora 19.00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș va invita la cel mai bine vandut spectacol de Craciun al Teatrului Național „Radu Stanca” din…

- MAINE| Targul de Craciun de la Sebeș se deschide de Moș Nicolae: Colinde, momente artistice și ateliere pentru copii. PROGRAMUL Targul de Craciun de la Sebeș incepe maine, 6 decembrie 2022, in ziua de Moș Nicolae. Atmosfera de sarbatoare va fi adusa de cei mai mici artiști ai orașului care frecventeaza…

- „TURNEU CULINAR” este o experiența unica a unui mix gastronomico-muzical marca Alexandru Andrieș. Gastronomia presupune in acest caz ingredientele secrete a unei rețete proprii, evident dovedita in 40 de ani de „bucatareala”. „Turneu culinar” un rasfaț cu arome fine… de cinci stele, alaturi de: Alexandru…

- Peste 400 de caței din 16 țari sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru a se indrepta catre Sebeș, unde vor participa la concursul de frumusețe canina ce va avea loc in acest week-end in Parcul Arini. Cu blanițele coafate și cu cozile in vant, cele mai frumoase exemplare vor defila timp de…

- Vineri, 30 septembrie 2022, personalitați ale istoriei Romaniei vor prinde viața in gradina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș, in cadrul reprezentației de reconstituire istorica „Povestea Incoronarii” susținuta de istorici și voluntari ai Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Va fi pusa in…