”Magic power” pentru Ucraina Razboiul din Ucraina a intrat in al doilea an. Cand la una sau la alta dintre emisiunile din 2022 spuneam ca va dura cel puțin doi ani, moderatorul zambea. Nu eram mafalda, dar situația de pe front se indrepta spre un astfel de curs al evenimentelor. Cel puțin 31.000 de soldați ucraineni au fost uciși […] The post ”Magic power” pentru Ucraina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Razboiul de agresiune al Rusiei in Ucraina a revenit in prim planul scenei politice globale chiar daca in Gaza continua operațiunile Israelului și nici un acord de pace nu este inca pe masa, la 5 luni de la agresiunea terorista a Hamas din 7 octombrie.

- Timp de ani de zile, pe masura ce intenția rușilor de a provoca Occidentul devenea tot mai clara, o intrebare cheie s-a pus: daca țara ca intreg sau liderul sau era de vina – de fapt, daca lumea avea o problema cu Rusia sau cu Putin. De cand a inceput invazia Ucrainei, in urma cu […] The post Gata…

- Campania Rusiei din Ucraina a ajuns iar intr-un impas, iar cancelariile europene tot pun presiuni pe Kremlin, in ideea de a inceta razboiul. Pe de alta parte, apropiații lui Putin fac din nou declarații beligerante, amenințand cu un potențial razboi nuclear.

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina se transforma intr-unul de uzura, dar un element ar putea duce la slabirea puternica a Rusiei. Tacticienii ucraineni considera ca Rusia are ”calcaiul lui Ahile” in zona industriei energetice, tocmai de aceea Ucraina planifica atacuri masive.Acest "punct slab", sau…

- Mass-media rusa: atacul asupra Belgorodului, comandat de Zelenski Ordinul de a efectua un raid in orasul rusesc Belgorod a venit, se pare, direct de la presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Asa transmite postul de televiziune Russia Today, citand surse din fortele de securitate din Moscova. „Zelenski…

- Aproximativ 5.000 de containere cu artilerie si echipamente militare care vor fi folosite in razboiul din Ucraina au fost transferate de Coreea de Nord catre Rusia, a declarat vineri ministrul apararii sud-coreean, Shin Won-sik.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina.Ucraina va produce "un milion de drone" pentru armata sa in 2024, a anuntat marti presedintele Volodimir Zelenski, in contextul in care aceste aparate au un rol crucial in razboiul impotriva…

- Un general in retragere si fost strateg al NATO a spus ca nu vede vreo perspectiva pentru o pace negociata in razboiul Rusiei impotriva statului vecin Ucraina si a deplans ceea ce el a denumit drept "intarzieri nefericite" in livrarile de arme pentru Kiev, informeaza dpa.STIRIPESURSE.RO va prezinta…