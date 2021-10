Magia zilelor de Octombrie este întregită de atmosfera deosebită din weekend la Veranda Sarbatorim alaturi de oaspeții noștri fiecare zi, și in special momentele importante din viața dumneavoastra. De-a lungul timpului, v-am obișnuit ca in fiecare weekend sa avem cate o surpriza pentru toți oaspeții noștri. Prin urmare, va așteptam sa impartașim clipe de neuitat cu muzica live, preparate delicioase, atmosfera calduroasa și o echipa care sa va poata fi de folos cu toate elementele care vor crea o noua amintire in portofoliu. Suntem recunoscatori ca va doriți atat de mult sa ne fiți alaturi și de aceea va rasplatim mereu cu cate un lucru adus in plus. Detaliile mici, dar și cele mari,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

