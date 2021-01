Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase vedete de la Hollywood au condamnat incidentele violente care au avut loc miercuri la Washington pe care le-au numit „lovitura de stat” si au facut apel la aplicarea Amandamentului 25 prin care un presedinte este inlaturat din functie.

- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 momentul în care Joe Biden ar trebui sa fie validat ca președinte al Statelor Unite, însa sute de susțintatori ai lui Trump au intrat în Capitoliu si aproape ca rastoarna democrația în cea mai mare putere mondiala. „Vrea…

- 52 de persoane au fost arestate in timpul protestelor violente desfasurate miercuri la Capitoliu, unde manifestanti pro-Trump au reusit sa intre in cladirea care gazduieste Congresul Statelor Unite, a anuntat seful politiei din Washington DC, Robert Contee, scrie CNN.

- Patru persoane au decedat si 52 au fost arestate in timpul protestelor violente desfasurate miercuri la Capitoliu, unde manifestanti pro-Trump au reusit sa intre in cladirea care gazduieste Congresul Statelor Unite, a anuntat seful politiei din Washington DC, Robert Contee, transmite Reuters si dpa.…

- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 momentul in care Joe Biden ar trebui sa fie validat ca președinte al Statelor Unite, insa sute de susțintatori ai lui Trump au intrat in Capitoliu si aproape ca rastoarna democrația in cea mai mare putere mondiala. „Vrea sa transforme America in Reich-ul…

- „Istoria iși va aminti pe buna dreptate violențele de astazi de la Capitoliu, declanșata de un președinte in exercițiu care a continuat sa minta fara temei in legatura cu rezultatul unor alegeri legitime, ca de un moment de mare dezonoare și rușine pentru națiunea noastra. Dar ne-am amagi daca le-am…

- Traian Basescu a comentat, in stilu-i caracteristic, violențele din SUA, acolo unde mii de protestatari au intrat in Capitoliu, la Washington. " Trump! “We're making America great again” - si o face praf. Citește și: Pacient confirmat cu coronavirus dupa ce s-a vaccinat impotriva virusului!…

- UPDATE: Senatorii au fost evacuați, iar unii au relatat ca s-au folosit gaze lacrimogene pentru a-i indeparta pe protestatari.Violențele, incitate de Trump, au loc in timp ce Congresul s-a intrunit pentru a valida victoria lui Biden, in condițiile in care nici majoritatea republicana nu mai are intenția…