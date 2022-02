Stiri pe aceeasi tema

- Incepe ”Imperiul Leilor”, emisiunea in care puternici investitori dau șanse propunerilor de afaceri din partea anteporenorilor. Cea mai populara emisiune de business va debuta miercuri, de la 21.30, la Pro Tv. Sezon dupa sezon, emisiunea este rodul unor investiții record pentru o producție de televiziune.…

- „Suntem incantati ca SkyShowtime a primit toate avizele legale si abia asteptam ca acest serviciu de divertisment nou, unic si convingator, cu o gama variata de continut din intreaga lume, sa fie disponibil pentru milioanele de spectatori din aceste tari”, a declarat Monty Sarhan, CEO SkyShowtime.…

- Pentru a ajunge la Mondialele din 2023, handbalistii lui Xavi Pascual trebuie sa bata Macedonia de Nord si Cehia in meciuri de baraj. Suedia, campioana europeana * Nationala de handbal masculin a Romaniei va intalni reprezentativa Macedoniei de Nord in prima faza play-off a CM din 2023, potrivit tragerii…

- Campionatul European de handbal masculin, gazduit de Ungaria și Slovacia, a trecut de faza semifinalelor, programate vineri, 28 ianuarie, la Budapesta: Spania – Danemarca 29-25 și Franța – Suedia 33-34. Vineri, 28 ianuarie, s-a disputat și meciul pentru locurile 5-6: Islanda – Norvegia 27-27 și 33-34…

- Romania este fruntașa in topul statelor europene cu cele mai multe amenzi GDPR acordate din 2018 și pana in prezent – 68 de sancțiuni in valoare de 721.000 de euro. Campioana este de departe Spania cu 351 de amenzi in valoare de 36,7 milioane de euro, urmata de Italia cu 101 sancțiuni in suma de aproape…

- Maramureșenii sunt sfatuiți de catre medicii veterinari sa stea cu ochii pe pasarile din curte și sa anunțe autoritaților orice caz de imbolnavire. Avand in vedere contextul epidemiologic agravat sub raportul influenței aviare inalt patogene in Europa respectiv declararea unor focare de Gripa Aviara…

- Formatia feminina de handbal CS Minaur Baia Mare va evolua in Grupa B a EHF European League, alaturi de detinatoarea trofeului, Les Neptunes de Nantes din Franta, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, joi, la Viena. Zglebie Lublin (Polonia) si Bietigheim (Germania) sunt in aceeasi…