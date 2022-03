Magazinul PROSPER din Sectorul 5 a luat foc UPDATE 19:14 Incendiul de la magazinul Prosper din Calea 13 Septembrie a fost localizat, marti, de pompierii bucuresteni, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF). Focul a cuprins intregul imobil, pe o suprafata totala de aproximativ 1.200 de metri patrati. Pentru stingerea incendiului actioneaza 27 de autospeciale de stingere, sase autoscari si doua autospeciale de descarcerare, in timp ce opt ambulante au fost trimise la locul incendiului. UPDATE 18.14: Forțele de intervenție angrenate in acest moment: 27 autospeciale de stingere 6 autoscari 2 descarcerare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit la complexul comercial Prosper din Calea 13 Septembrie, Sectorul 5, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISU-BIF). Update 18:10– In acest moment acționeaza 27 autospeciale de stingere, șase autoscari, doua autospeciale descarcerare și opt ambulanțe.…

- Un incendiu puternic a izbucnit la magazinul Prosper din capitala Foto: Arhiva/ IGSU Un incendiu puternic a izbucnit, marti, la acoperisul magazinului Prosper din Calea 13 Septembrie, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. Incendiul se manifesta pe o suprafata…

- Un Incendiu a izbucnit marți in zona acoperisului magazinului Prosper din Calea 13 Septembrie din București, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Zona este acoperita de un nor de fum. ISU a emis o avertizare telefonica de incendiu pentru zona 13 Septembrie. Avertizarea telefoica a bruiat…

- Un incendiu puternic a izbucnit la acoperișul magazinului Prosper din Calea 13 Septembrie din Sectorul 5, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISU-BIF). Conform sursei citate, acționeaza opt autospeciale de stingere și doua autoscari. Din materialele video transmise din instituție…

- Un baiat in varsta de 13 ani din Sectorul 1 din București a fost lovit in cap de o bucata de tencuiala desprinsa de pe o cladire, a transmis ISU București. Adolescentul a fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu.Incidentul a avut marți in jurul pranzului pe strada Nicolae Beldiceanu din Sectorul…

- In jurul orei 21:40 s-a produs o explozie la o țeava de gaze in Șoseaua Grozavești, in apropiere de Pasajul Basarab, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov. Conform sursei citate, nu sunt persoane ranite. Zona a fost balizata, iar compania de gaze a oprit alimentarea magistralei.…

- Incendiul s-a manifestat violent, cu flacara și degajari de fum, pe o suprafața de aproximativ 1.000 mp. Deflagrația a izbucnit in zona Prelungirea Ghencea din București, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov.Incendiul a afectat o casa de locuit, 2-3 anexe și un depozit…

- Din primele informații, incendiul se manifesta violent cu flacara și degajari de fum, pe o suprafața de aproximativ 1.000 mp. Deflagrația a izbucnit in zona Prelungirea Ghencea din București, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov.Forțe MAI acționeaza pentru localizare și…