Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de fotbal continua marți, 15 iunie, cu alte doua meciuri. De la ora 19:00, Ungaria va intalni reprezentativa Portugaliei, la Budapesta, iar de la 22:00, Germania va primi vizita Franței, la Munchen. Ambele partide vor conta pentru Grupa F a competiției. EURO 2020 este gazduit de…

- Campionatul European de fotbal a debutat pe 11 iunie cu meciul Turcia – Italia, scor 0-3 si se va incheia pe 11 iulie. Duminica, 13 iunie 2021, sunt programate trei confruntari. Prima partida va fi de la ora 16:00, cand Anglia va primi replica Croatiei, la Londra, in Grupa D. De la ora 19:00, pe Național…

- Euro 2020 bate la ușa, 24 de echipe luptându-se începând din 11 iunie, timp de o luna, pentru supremația europeana. Turneul final al campionatului european se desfașoara în 11 orașe de pe continent, urmând ca finala sa aiba loc pe Wembley. Meciul de deschidere al…

- Turneul final al EURO 2020 la fotbal, care va fi gazduit de 11 orase de pe continent, printre care si Bucuresti, va debuta pe 11 iunie si se va incheia pe 11 iulie, informeaza AGERPRES . Meciul de deschidere va fi cel dintre Italia si Turca, pe 11 iunie, pe Stadio Olimpico din Roma. Finala va avea loc…

- Republica Ceha sau Cehia este un stat in Europa Centrala invecinat cu Germania la vest, Austria in sud, Slovacia in est si Polonia in nord-est. Istoric vorbind țara este format din trei regiuni istorice, Boemia, Moravia și o parte din Silezia. Capitala statului ceh se afla la Praga, un oraș care adapostește…

- Romania expulzeaza un oficial din Ambasada Rusiei la București, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe. E vorba despre Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse, declarat persona non grata pe teritoriul Romaniei pen motiv ca activitațile lui…

- Principalul punct de atractivitate al celor 9 magazine Metro scoase la vanzare in Romania e operațiunea de lease back pe 12 ani promisa de vanzator. Astfel, printre cei interesați sunt Portico Investments, Globalworth, WDP, ba la un moment dat și o firma a lui Ion Țiriac, care a adus Metro in Romania…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) Raed Arafat a comparat situația Romaniei privind rata de mortalitate din cauza COVID-19 la 10.000 de locuitori cu cea a altor țari. Romania are o rata de mortalitate din cauza COVID-19 de 12 cazuri la 10.000 de locuitori, astfel ca țara noastra…