Magazinul Bucuresti, cladirea simbol din centrul istoric al Capitalei, este gata sa reintre in circuitul comercial

Stiri pe aceeasi tema

- Se redeschide Magazinul București. Cum arata cladirea simbol al Capitalei dupa investiții de 6,5 mil. euro și pentru ce va fi folosita Magazinul București, cladire simbol al Capitalei, care strajuiește intrarea in Centrul Vechi prin strada Lipscani, este gata de deschidere. Reconstrucția celebrului…

- Primul loc și medalia da aur aur la cel mai mare si mai important eveniment stiintific si tehnic din Federatia Rusa – FIRST Russia Robotics Championship revine unei echipe de romani, elevi de liceu din Capitala, care au muncit din greu sa fie campioni!

- Rețeaua independenta de monitorizare a calitații aerului din București - airly.eu - a inregistrat sambata seara la ora zece o depașire record de pana la 667% (167 ug/m3) pentru poluarea cu PM 2,5 și 478% (239 ug/m3) pentru PM10 la stația de pe bulevardul Barbu Vacarescu din Capitala. Practic este vorba…

- Ultimii zece ani au fost marcați de proiecte importante in administrația publica locala din Capitala, dar și de scandaluri puternice. Primariile au primit noi responsabilitați și s-au chinuit sa termine proiecte majore intarziate.Libertatea a facut o lista cu cele mai semnificative momente pentru primariile…

- Traficul este restricționat, marți, in Capitala, unde este organizata petrecerea de Revelion, polițiștii rutieri anunțand ca sunt vizate zonele Piața Constituției, bulevardul Unirii și bulevardul Libertații, potrivit Mediafax.Traficul rutier va fi restricționat marți, incepand cu orele 13.00…

- Traficul rutier va fi restricționat, incepand de vineri pana pe 26 decembrie, in zona „Targului de Craciun”, organizat in Piața Constituției, polițiștii amplasand in zona trei treceri pentru pietoni temporare, anunța Brigada de Poliție a Capitalei, potrivit Mediafax.„Pentru buna desfașurare…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES, in parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucuresti, prezinta, la 30 de ani de la Revolutie, o expozitie de fotografie ce cuprinde imagini din Arhiva Fotografica AGERPRES de la evenimentele din Decembrie '89. Un numar de 30 de fotografii din arhiva AGERPRES sunt expuse…

- Promovarea sportului in randul copiilor este la fel de importanta precum rolul profesorilor de educatie fizica si sport, care ar trebui sa faca orele mai atractive pentru elevi, a declarat, luni, pentru AGERPRES, fosta atleta Monica Iagar, la Scoala nr. 127 din Capitala, unde a participat la o actiune…