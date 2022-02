Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București il obliga pe Nicușor Dan sa plateasca peste 317.000 de euro despagubiri unui investitor care așteapta de aproape un an un document semnat de primarul general. Este vorba despre blocarea avizului pentru taierea a doi copaci. Nicușor Dan trebuie sa achite personal daunele, nu din…

- „Într-o postare publica, un lider al tineretului liberal amenința o femeie cu bataia. O face mârlanește, cu o nesimțire incalificabila”, acuza primarul USR al Municipiului Brașov, Allen Coliban. L„a postarea domniei sale raspunde, de data asta pe șleau, un dezvoltator imobiliar…

- Multi locuitori ai Bucurestiului se plang de ambuteiajele si perioadele lungi petrecute in trafic in fiecare zi. Cozi interminabile de masini, zgomot, poluare sunt doar cateva dintre problemele cotidiene cu care se confrunta locuitorii Capitalei.

- Gigi Becali a renunțat la celebrul sau Palat din Aleea Alexandru din București. Cladirea este estimata la o valoare de 10 milioane de euro.De curand, Becali s-ar fi apucat chiar de afaceri cu imobiliare in jurul Bucureștiului. Construit in 1915 pentru avocatul Iancu Manu, Palatul pe care acum nu il…

- Reff & Asociații | Deloitte Legal a asistat dezvoltatorul imobiliar Speedwell in achiziționarea unui teren de noua hectare situat in București, pe platforma Griro, unul dintre cele mai mari loturi de teren disponibile in capitala. Speedwell va construi pe acest teren un proiect in valoare de 500 de…

- Fondul de investiții Prime Kapital a depus la Primaria Onești documentele pentru autorizarea construirii unui mall ce ar urma sa fie amplasat langa magazinul Dedeman, potrivit unupetrotus.ro. Mall-ul din Onești ar urma sa fie amplasat in vecinatatea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Compania germana de mașini sport Porsche a anunțat, vineri, ca a preluat un pachet majoritar de acțiuni într-un startup croat care produce biciclete electrice. Reamintim ca, anul acesta, Porsche a creat un joint venture cu Rimac Automobili, Bugatti-Rimac.Citește mai departe și comenteaza pe…

- Genesis Property se alatura inițiativei UN Global Compact și devine primul proprietar și dezvoltator imobiliar din Romania care intra in comunitatea globala a Organizației Națiunilor Unite pentru sustenabilitate și dezvoltare durabila. Prin UN Global Compact, peste 19.000 de organizații din peste 160…