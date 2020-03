Magazinele Penny din România își schimbă programul Cele 257 magazine Penny deschise in Romania iși schimba programul. Principalele doua schimbari se refera la ora de inchidere și la prioritatea acordata persoanelor in varsta. Magazinele Penny sunt deschise de luni pana sambata in București – Ilfov de la ora 7.00 pana la ora 21.00, iar in restul țarii programul este intre 7.30 și […] Articolul Magazinele Penny din Romania iși schimba programul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele 257 de magazine Penny deschise in Romania isi schimba programul incepand de joi, 26 martie, principalele doua modificari referindu-se la ora de inchidere si la prioritatea acordata persoanelor in varsta, conform unui comunicat remis AGERPRES.Astfel, de luni pana sambata, in Bucuresti…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut precizari cu privire la distribuția pe județe a celor 29 de noi cazuri de coronavirus din Romania. Astfel, din cele 29 de cazuri noi sunt: 12 Bucuresti, 7 Iasi, 3 Ilfov, 2 Hunedoara și cate 1 caz in Alba, Bihor, Maramures, Olt, Suceava. Aceștia sunt atat contacti…

- 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 au fost confirmate in Romania pana in acest moment. De aseara, au fost inregistrate alte 19 noi cazuri de imbolnavire - 4 in Arad, 3 in Ilfov, 2 in Valcea, 2 in Timișoara și cate unul in București, Cluj Napoca, Salaj, Buzau, Ialomița, Hunedoara,…

- "Decizia este chiar daca cu sufletul neimpacat, dar cu respect fata de cetateni: Renunt la vinieta antipoluare. Renunt la aceasta vinieta pentru ca trebuie sa ii ascult pe toti bucurestenii", a declarat Gabriela Firea. Principalele declaratii ale primarului Gabriela Firea Concluzia majoritatii:…

- ​Firmele mici și mijlocii din România, inclusiv din București și județul Ilfov, vor putea obține fonduri nerambursabile de la stat, de pâna la 450.000 de lei (aproape 94.000 euro) fiecare în programul Microindustrializare 2020, sau pâna la 250.000 de lei (52.000 de euro) fiecare…

- Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cursurile au fost suspendate, total sau partial, in peste 30 de unitati de invatamant, din cauza numarului mare de imbolnaviri. Cea mai afectata localitate este municipiul Bucuresti, unde 23 de unitati de invatamant au fost inchise partial,…

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990? Imnul de stat al Romaniei Printr-un Decret-Lege adoptat de Consiliul Frontului Salvarii Nationale s-a hotarit ca Imnul de stat al Romaniei sa fie "Desteapta-te, romane", pe versuri de Andrei Muresanu si muzica de Anton Pann. AZI Aflam de la…

- Principalele obiective ale Romaniei in domeniul Apararii, in contextul Parteneriatului Strategic cu SUA, au fost abordate marti de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in cadrul unei intalniri cu Marillyn A. Hewson, presedinte si director executiv al companiei americane de produse si servicii…