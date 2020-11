Magazinele care nu vând alimente încep să se închidă unul după altul definitiv Asociatia a semnalat in numeroase randuri, atat public, cat si prin comunicari transmise factorilor de decizie, situatia extrem de dificila pe care o intampina retailul nealimentar din Romania. Dupa o perioada de 3 luni in care magazinele au fost inchise prin decizii ale autoritatilor, odata cu redeschiderea centrelor comerciale vanzarile au ramas sub nivele mult inferioare celor de anul trecut. DEZVALUIRE: ”Un manager de spital a cumparat la suprapreț apa fierbinte la cisterna” In medie, scaderile vanzarilor din magazine in ultimele luni au ajuns la 60%-80%, iar situatia este extrem de dramatica.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

