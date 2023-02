Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a precizat joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca serviciile de preluare de catre magazine a ambalajelor reciclabile, prin Sistemul de Garantie-Returnare (SGR), vor fi platite, suma urmand a fi stabilita prin ordin de…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la Bistrita, ca programul "Rabla local", prin care pot fi casate masini mai vechi de 15 ani fara obligatia achizitionarii uneia noi, va demara in luna martie, iar numarul de beneficiari pe fiecare

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca bugetul prevazut pentru panourile fotovoltaice, in 2023, este de trei miliarde lei, bani cu care se vor putea finanta peste 150.000 proiecte. Potrivit ministrului Mediului, in Romania sunt peste trei milioane de case intabulate si inregistrate la Oficiul…

- Sistemul de Garantie-Returnare (SGR) este, astazi, asa cum si l-au dorit partenerii nostri, respectiv producatorii si retailerii, a declarat, joi, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, intr-o conferinta de specialitate, citat de Agerpres. SGR va deveni functional in Romania incepand…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca prin intermediul programelor Rabla Clasic si Rabla Plus Romania a reusit sa scoata din circulatie, in anul 2022, 100.000 de autovehicule mai vechi de opt ani. El arata ca, in anii care vor urma, bugetul programului Rabla Clasic va scadea, in beneficiul celui…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pentru 17 bazine hidrografice, incepand de vineri la pranz. Potrivit prognozei de specialitate, in intervalul 16 decembrie, ora 12:00 – 18 decembrie, ora 18:00, vor fi viituri…

- Frica de blackout a golit magazinele de generatoare. La Iasi, vanzatorii spun ca s-au cumparat si cate 11 generatoare deodata. Cei mai multi clienti sunt din Republica Moldova si Ucraina. In magazinele de bricolaj din Iași cu greu mai gasești un generator sau un invertor. Cetațeni din Ucraina și Republica…