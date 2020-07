Stiri pe aceeasi tema

- Fetița lui Mihai Morar, magnet de like-uri pe Instagram! Mihai Morar se poate declara un barbat implinit. Este de 3 ori tatic. Le are pe gemenele Mara și Cezara, dar și pe Roua, fetița cea mica ce tocmai a implinit 1 an. In ultima vreme, fericitul tatic a postat mai multe fotografii cu micuța sarbatorita…

- Un ardelean și un matematician in tren. Dupa un timp, trec pe langa o stana. Ardeleanul: 1,2,3,4,… 425 de oi! Se uita și matematicianul, scoate un pix și o foaie, calculeaza… nimic. Dupa o ora, mai trec pe langa o stana. Ardeleanul: 1,2,3,4,5,6,… 281 de oi. Matematicianul scoate notebook-ul, calculeaza,…

- Cruzime fara margini intr-o localitate din județul Brașov. Un adolescent de 16 ani a fost ținut in condiții mizere și forțat sa munceasca la o stana care aparținea fiului primarului, spun procurorii.

- Cu cat a luat Selly BAC-ul Selly este absolvent de liceu cu acte in regula. A trecut cu brio și peste Bacalaureat, cunoscut drept examenul maturitații. Și nu a trecut oricum, ci cu note admirabile! Ieri, toți absolvenții de liceu de la noi din țara au stat cu sufletul la gura, așteptand afișarea rezultatelor…

- Iacata ce declaratiune face personagiul, zilele acestea, la o gorneta teve de casa: „Va spun ce am aflat, ca trebuie sa stiti. Stirea cu «Iasul e cel mai poluat» a fost introdusa pe piata de un distribuitor de filtre. Deci, omul ce-a vrut? Ii fac pe astia de cacao, pe romaneste, ii chem apoi la mine…

- Cum arata la 16 ani Noelle Vlasov, cel mai frumos copil din Romania Noelle, fiica lui Ingrid Vlasov si Marian Nedelcu, este acum o adolescenta. Cel mai frumos copil din Romania a implinit deja 16 ani si este o domnisoara extrem de frumoasa. Vezi aceasta postare pe Instagram i’m 16 now and yes ——————it’s…

- O lucrare de Banksy, ce aduce un omagiu personalului sanitar aflat in prima linie a luptei contra noului coronavirus, a fost instalata intr-un spital din Regatul Unit si va fi scoasa la licitatie in beneficiul sistemului medical britanic, a anuntat miercuri agentia Press Association, citata de AFP.…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau a deschis un dosar penal unui numar de 11 persoane, care se aflau intr-un centru de carantina si care nu au respectat masurile impuse. Un bebeluș a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-COV-2. „La data de 30 aprilie, la Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau,…