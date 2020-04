Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat noi masuri economice in domeniul protectiei sociale destinate mediului de afaceri din Romania, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, astfel ca Certificatele de Situatie de Urgenta nu mai sunt necesare pentru obtinerea somajului…

- Ministerul Finantelor Publice anunta ca ordonanta 29, prin care Guvernul a adoptat mai multe masuri care vizeaza sustinerea mediului de afaceri in contextul crizei provocate de coronavirus, a fost publicata sambata in Monitorul Oficial, scrie Mediafax. Ordonanta cu masurile pentru sustinerea mediului…

- Printre masurile aprobate de Guvern in contextul raspandirii virusului COVID-19, se numara și suspendarea popririlor pentru populație, dar și masuri pentru sprijinirea companiilor afectate de raspandirea noului coronavirus. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor Publice, Guvernul a decis…

- Decretul privind instaurarea starii de urgenta prevede mai multe masuri in domeniul economic.Astfel, Guvernul poate adopta masuri de susținere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19. In plus, pentru combaterea raspandirii infecțiilor cu COVID-19, autoritațile publice centrale pot…

- Autoritațile publice centrale pot rechiziționa unitați de producție materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii, pentru combaterea raspândirii infecțiilor cu COVID-19, se arata în decretul semnat de președintele Klaus Iohannis privind instituirea starii de urgența pe teritoriul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca incepand de astazi se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei pentru 30 de zile. Masurile anuntate de presedinte: – Scolile vor fi inchise. – Activitatea din invasamantul preuniversitar…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca Guvernul italian a decretat starea de urgența in urma riscului sanitar produs de apariția unor noi cazuri de infecție cu COVID-19 (coronavirus) concentrate indeosebi…

- MAE a emis o atentionare de calatorie pentru Italia din cauza coronavirusului și ii anunța pe romanii care vor sa plece in Italia sau se afla deja acolo ca Guvernul italian a decretat starea de urgența.Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau…