Mafia lemnului lucrează în forță:aproape 20 de tone de lemn confiscat de poliție La data de 23 octombrie, in jurul orei 19.30, polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la efectuarea unor transporturi de material lemnos care nu ar corespunde din punct de vedere gabaritic, pe DN 1 E60, pe raza localitații Capușu Mare, din județul Cluj. Citește și: De ce trebuie ANULAT pelerinajul de la Sf. Dimitrie - argumentele unei asociații: scrisoare deschisa catre patriarhul Daniel, Arafat, Berbeceanu, Vela și Tataru Citește și: De ce trebuie ANULAT pelerinajul de la Sf.- argumentele unei asociații: scrisoare deschisa catre patriarhul, Vela și „Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin au identificat, inițial, un ansamblu de vehicule format din camion și remorca, care transporta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Polițiștii au identificat, ieri sera, un transport de lemne care avea un plus de 10 tone. Cantitatea care depașea volumul trecut în avis a fost confiscate și s-au aplicat 4 amenzi în valoare de 10.900 de lei. „La data de 23 octombrie , în jurul orei…

