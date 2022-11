Stiri pe aceeasi tema

- Perecheziții in Maramureș pentru furt de arbori și alte infracțiuni. IPJ Maramureș a anunțat ca in aceasta dimineața au fost puse in executare 16 mandate de percheziție domiciliara emise de Judecatoria Dragomirești la solicitarea Parchetului de pe langa Judecatoria Dragomirești, intr-un dosar penal…

- Ieri, 17 noiembrie, polițiștii Postului de Poliție Comunal Stramtura au depistat pe raza comunei Stramtura un barbat de 37 de ani din Bistrița Nasaud, pe numele caruia Judecatoria Caransebeș a emis in data de 16 noiembrie a.c., un Mandat de Executare a Pedepsei Inchisorii. Acesta a fost condamnat la…

- Registrul Auto Roman a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, in primele șase luni din anul 2022, 37.573 de vehicule, la nivelul intregii țari. In urma controalelor, inspectorii RAR au constatat ca 45,73% dintre acestea aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, motiv pentru care…

- In aceasta perioada, au avut loc mai multe acțiuni de verificare a starii tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundațiilor din județele Maramureș, Bistrița-Nasaud și Salaj. In momentul actual, sunt verificate construcțiile hidrotehnice cu rol de aparare impotriva…

- Cherestea in valoare de peste 172.000 de lei confiscata, zeci de sanctiuni silvice aplicate si trei persoane retinute sunt rezultatul a sase perchezitii efectuate, joi, de catre politistii bistriteni intr-un dosar penal deschis pentru fals informatic si falsificarea unei inregistrari tehnice, privind…