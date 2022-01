Mafia contrabandiștilor din vestul țării: 3 suspecți au fost reținuți Politistii aradeni au efectuat 14 perchezitii domiciliare la presupusi contrabandisti de tigari, iar trei barbati au fost retinuti 24 de ore, unul fiind pus ulterior sub control judiciar, dupa ce in locuinte au fost gasite zeci de mii de tigarete. Perchezitiile au fost facute in orasul Pecica, la persoane care ar fi vandut tigari de contrabanda in piete din localitatea respectiva si din municipiul Arad. "Din cercetari a reiesit ca persoanele banuite ar fi comercializat tigari netimbrate sau timbrate necorespunzator, in cursul anului 2021, in mai multe piete din municipiul Arad… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

