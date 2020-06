Maestrul Alexandru Tomescu, profesor asociat al Facultății de Muzică din Timișoara Reputatul violonist roman Alexandru Tomescu va fi, incepand cu anul universitar 2020-2021, cadru didactic asociat al Facultații de Muzica și Teatru din Timișoara, la propunerea Universitații de Vest. „Ambitia noastra permanenta este de a promova meritocratia si valorile creatoare, talentele si inteligentele slefuite prin programe de educatie avansata si prin linii de cercetare interdisciplinare. In […] Articolul Maestrul Alexandru Tomescu, profesor asociat al Facultații de Muzica din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu anul universitar 2020 – 2021, violonistul Alexandru Tomescu, solist concertist al Orchestrei Naționale Radio din București, se alatura sistemului educațional romanesc, devenind cadru didactic asociat al Universitații de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzica și Teatru. „UVT este recunoscuta…

- Anul acesta IDEO IDEIS imbratiseaza schimbarea din toate punctele de vedere si ia o forma noua, adaptata contextului actual si masurilor impuse de acesta, dar care va asigura in continuare o experienta autentica pentru adolescentii implicati in program.

- Reprezentantii Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi au anuntat, astazi, ca intentioneaza sa exmatriculeze un student care a amenintat cu moartea un cadru didactic, intr-un videoclip ce a deveni viral pe retelele de socializare. In filmulet, studentul apare cu o maceta in mana, foloseste expresii…

- Spectacolul online de dans si actorie "Doua cameriste", prezentat in cadrul Festivalului "Seri de Teatru la Pontul Euxin", poate fi urmarit, joi seara, pe pagina de YouTube a Facultatii de Arte a Universitatii "Ovidius" din Constanta, a informat administratia locala. "Spectacolul de dans si actorie,…

- Facultatea de Litere a Universitatii de Vest din Timisoara desfasoara o campanie de colectare de fonduri pentru Spitalul "Victor Babes" din oras, unitatea medicala care a tratat cu succes sute de cazuri de COVID-19.Cadrele didactive, studentii, absolventii si prietenii Facultatii de Litere…

- Suzana Fantanariu este unul din plasticienii premiați de Uniunea Artiștilor Plastici din Romania. Cunoscuta ca grafician, aceasta a abordat și alte tehnici de-a lungul carierei sale generoase, care aduna peste 300 de expoziții personale și de grup, in țara și in strainatate, și prezențe in colecțiile…

- Nascut in 20 iunie 1977 la Curtici in județul Arad, Gabriel Almași este o figura cunoscuta in lumea muzicala timișoreana. Absolvent al Facultații de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, specializarea in pedagogia muzicala, Gabriel și-a continuat studiile in București și și-a…

- Primul spectacol ce a deschis Festivalul Online "Seri de teatru la Pontul Euxin", organizat de Facultatea de Arte, din cadrul Universitatii "Ovidius" din Constanta, a fost musicalul "Cocosatul de la Notre Dame", transmis live, pe canalul de youtube joi, 26 martie 2020.Astazi, incepand cu ora 18, se…