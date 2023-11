Maersk concediază 10.000 de angajaţi; Acţiunile Maersk au scăzut vineri cu 18% ”Industria noastra se confrunta cu o noua normalitate, cu o cerere scazuta, preturi in concordanta cu nivelurile istorice si presiune inflationista asupra bazei noastre de costuri”, a declarat directorul general Vincent Clerc, intr-un comunicat, adaugand ca supracapacitatea din majoritatea regiunilor a condus la scaderea preturilor. Maersk si-a mentinut previziunile pentru EDITDA (profitul inainte de dobanda, impozite, depreciere si amortizare) pentru intregul an, un interval de la 9,5 miliarde de dolari pana la 11 miliarde de dolari, dar a spus ca se asteapta ca acesta sa se situeze la capatul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Intr-un anunt urmarit indeaproape luni dupa-amiaza, Departamentul de Trezorerie a declarat ca va cauta sa imprumute 776 de miliarde de dolari, ceea ce este sub nivelul de 1.010 miliarde de dolari in datorii private tranzactionabile pe care departamentul i-a imprumutat in perioada iulie-septembrie, cel…

- Deficitul bugetar al SUA a crescut cu 23% in anul fiscal 2023, la 1.695 de miliarde de dolari, fiind cel mai mare cu exceptia pandemiei de Covid-19, deoarece veniturile au scazut si cheltuielile pentru securitatea sociala, Medicare si costurile record ale dobanzilor datoriei federale au fost mai mari,…

- Razboiul din Ucraina a determinat reaprovizionarea de arme si munitie, cum ar fi rachete de umar, artilerie si alte arme, oferind companiilor de aparare din SUA contracte profitabile cu Pentagonul. Armele produse de Lockheed, cum ar fi sistemul de rachete cu lansare multipla ghidata si rachetele antitanc…

- LinkedIn, divizia Microsoft, a anunțat luni ca va concedia 668 de angajați din echipele sale de inginerie, recrutare și finanțe in cel de-al doilea val de reduceri de personal din acest an pentru rețeaua de socializare, din cauza incetinirii creșterii veniturilor., noteaza Reuters. Reducerile, care…

- Pfizer a obtinut venituri record in 2021 si 2022, depasind 100 de miliarde de dolari anul trecut, dupa ce a dezvoltat vaccinul Comirnaty impreuna cu partenerul german BioNTech SE si tratamentul antiviral Paxlovid singur. Anul trecut, veniturile aduse de aceste doua produse au depasit 56 de miliarde…

- BlackRock a depasit asteptarile cu profituri care au crescut cu 13% fata de anul trecut, dar pietele volatile au dus la scaderea activelor administrate si au dus la primele iesiri trimestriale nete pe termen lung ale grupului de la inceputul pandemiei Covid-19, scrie FT.Cel mai mare manager de active…

- Indonezia a inaugurat luni prima sa linie de tren de mare viteza, o infrastructura inedita in Asia de Sud-Est, la finalul unui proiect in valoare de mai multe miliarde de dolari sustinut de China, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Linia, care face legatura intre capitala Jakarta si Bandung in 45…

- Iata cum a evoluat compania in trimestrul incheiat pe 30 iulie: Profit de 2,70 dolari pe actiune, ajustat, fata de 2,09 dolari pe actiune asteptat de firma Refinitiv. Veniturile de 13,51 miliarde dolari au fost peste veniturile de 11,22 miliarde dolari asteptate de Refinitiv. Nvidia a spus ca se asteapta…