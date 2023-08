MAE:Ministerul Afacerilor Externe va invita la Ziua Portilor Deschise, organizata cu prilejul Zilei Diplomatiei Romane

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza Ziua Portilor Deschise, cu prilejul Zilei Diplomatiei Romane, celebrata pe 1 septebrie.Ministerul Afacerilor Externe organizeaza vineri, 1 septembrie 2023, o noua editie a Zilei Portilor Deschise, marcand astfel Ziua Diplomatiei Romane si contributia Corpului…

- 18 august 2023 Comunicat de presaNoi numiri in functia de consul general, sef de oficiu consular de cariera cu rang de consulat general In cadrul sedintei de guvern de vineri, 18 august 2023, au fost adoptate cincisprezece Hotarari de Guvern privind noi numiri in functia de consul general, sef de oficiu…

- Ministrul chinez al apararii, Li Shangfu, incepe de luni o vizita in Rusia si Belarus, a anuntat ministerul sau intr-un comunicat, citat de France Presse, conform Agerpres.Legaturile dintre Beijing si Moscova au ramas stranse in ultimii ani, in ciuda invaziei pe scara larga a Ucrainei de catre Rusia…

- Comunicat de presa Spitalul Județean „Constantin Opriș” Baia Mare: prima tabara gratuita de educație medicala pentru copiii cu diabet , organizata de medici pentru pacienți, 6-12 august 2023! Prin implicarea Dr. Gabriela Florian – medic primar pediatru, medic șef secția pediatrie SJUBM, Președinte Asociația…

- Astazi, 1 august 2023, ca in fiecare an, la sediul unitatii, a avut loc festivitatea organizata cu prilejul inaintarii in grad, la termen, a unui ofiter si a 31 de subofiteri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Delta" al judetului Tulcea. Astazi, 1 august 2023, ca in fiecare an, la…

- Cu prilejul sarbatoririi Zilei Energeticianului, care are loc in fiecare an in 20 iulie, Colterm S.A. organizeaza „Ziua Porților Deschise”, prilej cu care va putea fi vizitata centrala hidroelectrica, cunoscuta și sub numele de „nodul hidro” sau uzina de apa. Uzina hidroelectrica, aflata pe strada…

- 16 iunie 2023Comunicat de presaParticiparea secretarului de stat pentru relatii interinstitutionale Janina Sitaru la cea de a saptea Conferinte Bruxelles privind sprijinirea viitorului Siriei si al regiunii, organizata de Uniunea EuropeanaSecretarul de stat pentru relatii interinstitutionale Janina…

- Ministerul Afacerilor Interne a organizat, miercuri, a XIII-a editie a evenimentului Ziua Portilor Deschise pentru Copii. Copiii si adultii care ii insotesc au avut ocazia sa vada un elicopter al IGAV, laboratorul criminalistic al Politiei Romane, motociclete si masinile pompierilor, sistemele tehnice…