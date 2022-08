Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a anunțat pregatirea unor contacte tripartite intre Baku, Erevan și Moscova pina la sfirșitul lunii august. Acest lucru a fost declarat la un briefing de catre directorul adjunct al Departamentului de Informații și Presa al Ministerului de Externe Ivan Nechaev, relateaza TASS.…

- Chișinaul ar fi refuzat sa discute cu Moscova un contract de gaz pe termen lung cu un preț de baza al „combustibilului albastru” de 200-300 de dolari la 1.000 de metri cubi. Declarațiile aparțin politologului Zurab Todua, in cadrul emisiunii „TEMA” de la postul de televiziune Primul in Moldova, relateaza…

- Conform informațiilor din surse deschise cauza exploziei ar fi detonarea unei drone kamikaze ucraineana, in regiunea Breansk. Ucraina anunța ca ținta erau agenți FSB care activau acolo, deocamdata nu este clar daca e vorba despre cei doi moldoveni, sau ei au fost victime colaterale. Potrivit presei…

- Rusia solicita Moldovei sa adopte o abordare chibzuita in privința acceptarii de asistența militara din partea Occidentului, deoarece aceasta nu contribuie la intarirea securitații republicii. O declara directorul adjunct al Departamentului de Informații și Presa al Ministerului de Externe al Rusiei,…

- Președintele rus Vladimir Putin vrea in continuare sa cucereasca cea mai mare parte a Ucrainei, considera agențiile de informații americane, citate de BBC. Cu toate acestea, trupele Moscovei au fost atat de slabite de lupte, incat oficialii americani apreciaza ca acestea sunt capabile sa avanseze lent.…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) a venit cu o reacție la recentele declarații ale reprezentanților Moscovei, dupa ce Consiliul European a decis acorde Republicii Moldova statutul de țara candidata la UE. Astfel, MAEIE declara ca, in ultimele zile, a remarcat interesul mai…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE) a venit cu clarificari, dupa ce vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev a declarat ca se dorește „crearea unei noi Romanii Mari ca sa se grabeasca aderarea Republicii Moldova”. Instituția susține ca sunt „promovate…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene susține ca Moldova are relații de cooperare in domeniul securitații și apararii cu mai mulți parteneri, iar cooperarea țarii noastre cu NATO se desfașoara in cadrul Parteneriatului pentru Pace, principalul instrument al acestei cooperari fiind Planul…