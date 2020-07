Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, potrivit datelor comunicate astazi, 9 iulie, de catre autoritațile locale elene Consulatului General al Romaniei la Salonic, un cetațean roman aflat in Insula Thassos și un alt cetațean roman aflat in Paralia Katerini au fost testați pozitiv pentru infecția…

- Comunicatul MAE despre romanii infectati cu COVID-19 in Germania "Cu privire la diagnosticarea cu COVID-19 a unor cetațeni romani, lucratori sezonieri in cadrul unei ferme din Bavaria, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Munchen, a intreprins demersuri,…

- Un cetatean roman care lucra la o companie de prelucrare a carnii din Straubing-Bogen (landul Bavaria) a fost internat intr-o unitate medicala, dupa ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19, iar alti 41 au fost testati pozitiv, majoritatea fiind asimptomatici, a informat weekendul acesta Ministerul Afacerilor…