Stiri pe aceeasi tema

- MAE precizeaza ca, in urma informatiilor aparute in presa privind aparitia unui posibil caz de infectie cu coronavirus la un cetatean roman din Republica Italiana, Ambasada Romaniei in Italia a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile competente in vederea obtinerii unor informatii…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, pana in prezent, testele medicale nu au confirmat infectia cu noul coronavirus la cetateanul roman din Italia despre care a relatat vineri mass-media. "Ambasada Romaniei in Republica Italiana a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in regiunile administrative speciale Hong Kong si Macao ale Republicii Populare Chineze ca autoritatile locale au activat planurile de pregatire si raspuns pentru boli infectioase…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in regiunile administrative speciale Hong Kong si Macao ale Republicii Populare Chineze ca autoritatile locale au activat planurile de pregatire si raspuns pentru boli infectioase…

- Franta confirma doua cazuri de coronavirus - primele diagnostice din Europa. Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a declarat vineri ca doua cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Franta, un caz in sud-vestul orasului Bordeaux si un altul la Paris. Ambii pacienti au fost recent in China.…

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor a depistat in Statele Unite primul caz de coronavirus provenind din China, urmand sa faca un anunt oficial marti seara, afirma surse citate de CNN.Primul caz de coronavirus provenind din orasul chinez Wuhan a fost depistat in statul…

- Autoritatile sanitare din intreaga lume au intensificat verificarile, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii a convocat miercuri o reuniune pentru a lua discuta posibilitatea declararii unei urgente internationale de sanatate, deoarece China a confirmat raspandirea virusului prin contactul cu oamenii.…

- Ministerul Afacerilor Externe a reacționat privind cei doi romani care au fost arestați in India pentru spargeri de bancomate și au fost prezentați public intr-o conferința de presa, in care apareau cu pungi pe cap, drept niște „teroriști cibernetici”. La solicitarea B1.ro, Ministerul Afacerilor Externe…