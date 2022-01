Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a respins temerile ca Rusia ar putea inchide robinetul ce da gazele catre Europa in cazul unor sanctiuni din cauza consolidarii trupelor sale la granita cu Ucraina, informeaza DPA. ”Rusia si-a indeplinit impecabil obligatiile din tratat in cele mai dificile momente de confruntare intre Est…

- Situatia generata de actiunile agresive ale Rusiei in proximitatea Ucrainei si in regiunea Marii Negre a fost inclusa pe agenda reuniunii Consiliul Afaceri Externe (CAE) care a avut loc la Bruxelles si la care au participat ministrii afacerilor externe din statele membre ale UE.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a propus organizarea la Kiev a unei reuniuni a ministrilor de externe din tarile UE, care sa demonstreze solidaritatea Uniunii Europene cu Ucraina. Acțiunea ar avea loc in contextul concentrarilor de forte militare rusesti la frontiera ruso-ucraineana si…

- „In timpul reuniunii CAE de astazi cu privire la situația de securitate ingrijoratoare din proximitatea Ucrainei, am reiterat poziția Romaniei privind nevoia de dialog, dar și de descurajare. (…) Am sugerat examinarea posibilitații organizarii unei reuniuni a Consiliului Afaceri Externe la Kiev, in…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie vizibila și vocala cu privire la situația de securitate din Europa și acumularile de trupe rusești in apropierea Ucrainei și in regiunea Marii Negre, a declarat luni ministrul de externe Bogdan Aurescu, pledand din nou pentru “aceelerarea pregatirii sancțiunilor” europene…

- Miniștrii de externe ai statelor membre UE au adoptat luni un document in cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, in care condamna agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei și au convenit accelerarea pregatirii de sancțiuni impotriva Moscovei, in cazul unei invazii. Ministrul roman…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu participa luni la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE (Consiliul Afaceri Externe/CAE), care va avea loc la Bruxelles, unde va fi discutata situatia europeana de securitate si unde, conform MAE, va reitera principalele pozitii…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat joi "convins" ca un dialog "eficient" este posibil cu Statele Unite ale Americii, în mesajul de felicitare de sfârsit de an trimis omologului sau american Joe Biden, cu doar câteva ore înaintea unei convorbiri telefonice…