- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a pledat pentru consolidarea posturii de descurajare a NATO in sudul Flancului Estic si pentru o masiva crestere a prezentei aliate la Marea Neagra.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, marti, la sediul MAE, pe secretarul general al Comunitatii Democratiilor (CoD), Thomas Garrett, aflat in vizita de lucru la Bucuresti, in contextul consultarilor periodice ale Presedintiei romane a CoD cu secretariatul organizatiei. Potrivit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, saluta extinderea cu inca un an - pana in septembrie 2022 - a mandatului Presedintiei romane a Comunitatii Democratiilor, mentionand ca decizia reprezinta "recunoasterea credibilitatii si angajamentului autentic al Romaniei in plan international pentru…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, miercuri, un mesaj pentru marcarea centenarului Aliantei defensive romano-polone, care a fost difuzat in cadrul conferintei internationale "Un singur popor, doua drapele", organizata la Varsovia de Ambasada Romaniei in Republica Polona.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, miercuri seara, ca Romania nu este amenintata direct de evolutia situatiei de la Marea Neagra, insa aceasta trebuie detensionata. "Este o situatie care ne preocupa si fata de care ne-am exprimat ingrijorarea (...) Este cea mai mare masare de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a sustinut, marti, o interventie in cadrul sesiunii ministeriale a celei de-a cincea Conferinte privind sprijinirea viitorului Siriei si al regiunii (Bruxelles V Conference), organizata de Uniunea Europeana si Organizatia Natiunilor Unite si desfasurata…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, joi, pe Eric Stewart, presedintele executiv al Consiliului de Afaceri Romano-American (AMRO), cu ocazia vizitei pe care o delegatie a AMRO o desfasoara in Romania, discutiile vizand proiecte strategice regionale, a informat MAE, printr-un…