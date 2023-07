Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial ucrainean de rang inalt a raportat duminica lupte grele in nord-estul tarii, fortele Kievului mentinandu-si liniile si obtinand castiguri in unele zone. De asemenea, un atac ucrainean cu drona a vizat in cursul noptii o sectie de politie din regiunea rusa Briansk, de la granita cu Ucraina,…

- Ministerul de Externe rus a acuzat luni Ucraina de comiterea unui atac asupra podului Kerci, care leaga Crimeea - peninsula ucraineana anexata ilegal de Moscova in 2014 - de Rusia, cu implicarea Washingtonului si a Londrei, informeaza luni Reuters si DPA, preluate de Agerpres.

- China a anulat, din motive neprecizate, o vizita a sefului politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, programata pentru saptamana viitoare la Beijing, a declarat marti un purtator de cuvant al UE, citat de Reuters . ”Din pacate, am fost informati de omologii chinezi ca datele preconizate pentru…

- Moscova este in continuare nemulțumita de modul in care este implementat acordul de la Marea Neagra privind cerealele, a declarat sambata, 10 iunie, ministrul adjunct de externe Serghei Verșinin, dupa ce s-a intalnit cu o zi inainte cu inalți oficiali comerciali ai ONU, relateaza agenția oficiala de…

- Ministerul rus de Externe a anuntat vineri ca l-a convocat pe ambasadorul Japoniei la Moscova in legatura cu decizia guvernului de la Tokyo de a furniza echipamente militare Ucrainei, informeaza Reuters.

- Reprezentantul special chinez in afacerile euroasiatice, Li Hui, va efectua pe 15 mai, un turneu de vizite oficiale in Ucraina, Polonia, Franța, Germania și Rusia pentru a discuta despre soluționarea crizei Ucrainei, a declarat Wang Wenbin, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. El…

- Ministerul de Externe al Chinei a anuntat ca reprezentantul sau special pentru afaceri eurasiatice va vizita incepand de luni Ucraina si Rusia, dar si Polonia, Franta si Germania in ceea ce Beijingul numeste "un efort de promovare a discutiilor de pace", relateaza agentia Reuters, citata de The Guardian.Xi…

