Romania reitereaza ingrijorarea cu privire la "deciziile nedemocratice si netransparente" adoptate miercuri in Parlamentul Republicii Moldova, "fara respectarea normelor parlamentare in vigoare, fara o consultare publica adecvata, fara a tine cont de principiile statului de drept", arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). MAE constata ca, in pofida semnalelor primite din partea partenerilor internationali ai Republicii Moldova, inclusiv Romania, coalitia parlamentara formata din PSRM si Platforma "Pentru Moldova", care include Partidul Sor, "continua sa adopte legi cu efecte…