MAE român cere clarificări după afirmaţiile preşedintelui Volodimir Zelenski privind ocuparea Nordului Bucovinei ”Partea romana a solicitat clarificari privind referirile la Romania aparute in discursul public recent al președintelui Ucrainei, exprimand surprinderea fața de acestea și evidențiind necesitatea unei ințelegeri corecte a istoriei”, a transmis MAE intr-un comunicat de presa.



Clarificarile au fost solicitate in cadrul unei intalniri la sediul MAE intre secretarul de stat Dan Neculaescu și ambasadorul Ucrainei la București.



Cu aceasta ocazie, se mai arata in comunicat, Neculaescu a exprimat preocuparea Romaniei cu privire la efectele pe care adoptarea de catre Ucraina, la 16…

Sursa articol si foto: rtv.net

