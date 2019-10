MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, incepand din 30 octombrie, au fost emise coduri rosu, portocaliu si galben privind intensificari ale vantului.



Pentru canalul Velebit, s-a emis cod rosu de vant, care va atinge o viteza de pana la 130 km/h. Golfurile Kvarner si Kvarneric se afla sub avertizare meteorologica cod portocaliu de vant, iar regiunile Rijeka, vestul Istriei si nordul Dalmatiei se afla sub cod galben de intensificari ale vantului.



Potrivit…