MAE: Ridicarea nivelului de alerta de calatorie pentru Republica Ecuador

Stiri pe aceeasi tema

- MAE a emis o atenționare de calatorie in Cehia, unde este emisa o atenționare Cod Roșu de ninsori. Vor exista perturbari semnificative ale transporturilor rutiere, alimentarii cu energie electrica și aprovizionarii cu bunuri de larg consum, arata MAE.Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii…

- In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, precizam ca autoritatile israeliene au informat cu privire la decesul unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, ostatic in Fasia Gaza. In continuarea…

- Potrivit unui comunicat de presa al MAE, Bogdan Aurescu - fost ministru de externe in guvernul Ciuca - a obținut majoritatea absoluta a voturilor atat in Adunarea Generala a ONU, cat și in Consiliul de Securitate al ONU, la New York, conform dispozițiilor care guverneaza alegerea judecatorilor la CIJ. "Succesul…

- Dupa atacul suferit de suporterii parizieni luni seara pe strazile din Milano, clubul AC Milan a publicat pe retelele sale de socializare un mesaj in care condamna "toate formele de violenta", scrie L'Equipe.Reactia gruparii din Serie A vine in contextul extrem de grav in care un suporter al lui…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denuntat marti in fata Consiliului de Securitate ceea ce a numit "incalcari clare" ale dreptului umanitar in Gaza, insistand pentru o "incetare imediata a focului umanitara" in cea de-a 18-a zi a razboiului intre

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a emis o alerta de calatorie pentru cetațenii moldoveni, care intenționeaza sa plece in Orientul Mijlociu sau se afla deja acolo. Astfel, in contextul razboiului din Israel și a protestelor și revoltelor sociale fin țarile din regiune, MAEIE indeamna…

- Ministerul Afacerilor Externe confirma sambata decesul, in contextul situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, a inca doua persoane cu dubla cetatenie israeliano-romana, cu domiciliul in Israel. ”Ministerul Afacerilor Externe confirma cu regret decesul, in contextul situatiei de securitate…

- Muzeul Luvru din Paris a fost inchis sambata la pranz din motive de securitate, in timp ce Franta se afla in alerta de tip "atac de urgenta" in urma unui atentat islamist comis vineri la o scoala din Arras si soldat cu un mort si doi raniti, relateaza AFP