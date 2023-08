Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) a confirmat despre producerea accidentului produs in Romania, in care a fost implicata o mașina inmatriculata in Republica Moldova. De asemenea, MAEIE spune ca in urma impactului, 4 persoane au fost ranite, iar una a decedat. Toți erau cetațeni…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Azerbaidjan a indemnat comunitatea internaționala sa nu inchida ochii la politica de minare a Armeniei, in urma careia un apicultor a fost ranit in Kalbajar, se arata pe contul oficial de Twitter al MAE. "Astazi, ca urmare a exploziei unei alte mine amplasate…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) solicita insistent autoritaților ruse sa se abțina de la comentarii in legatura cu problemele bisericești, dar și despre istoria Republicii Moldova. Reacția a urmat dupa ce, in ultimele zile, autoritațile ruse au facut declarații controversate,…

- Ministerul Afacerilor Externe de la București spune ca declarațiile așa-zisului guvernator instalat de ruși in zonele ocupate din regiunea ucraineana Herson sunt „inacceptabile”. Acesta din urma a amenințat cu lovituri asupra podului Giurgiulești de pe granița dintre Romania și Republica Moldova.

- Federația Rusa ar putea lovi cu rachete in podul de la Giurgiulești, Republica Moldova. Amenințarea vine din partea lui Vladimir Salido, șeful administrației ruse in regiunea Herson, Ucraina, intr-un mesaj video postat pe canalele de Telegram. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinau a venit cu…

- „Cel mai solid parteneriat politic extern PSDE il are cu Partidul Social Democrat din Romania, condus de Președintele Marcel Ciolacu, numit recent Prim-ministru al Romaniei. Republica Moldova, cat și PSDE, are un prieten autentic in Premierul social-democrat al Romaniei”. Despre aceasta a vorbit intr-un…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit in cadrul unei conferințe de totalizare despre bugetul alocat pentru organizarea Summit-ului Comunitații Politicie Europene (CPE) in data de 1 iunie in Republica Moldova. "In momentul, in care Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene…

- Fata a fost gasita in Republica Moldova. Ea este teafara iar parintii ei au fost informati sa vina sa o preia.“Astazi, 23 mai a.c., tanara a carei dispariție a fost sesizata la data de 10 mai a.c., a fost gasita. Polițiștii ieșeni continua verificarile pentru clarificarea intregii situații de fapt”,…