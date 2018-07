Stiri pe aceeasi tema

- Pasapoartele simple electronice care se vor emite incepand de vineri pentru persoanele adulte vor avea valabilitate 10 ani, informeaza Ministerul Afacerilor Externe intr-un comunicat transmis AGERPRES. MAE aminte...

- De astazi intra in vigoare modificarile aduse Legii 248 2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, modificari initiate de catre Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Afacerilor Externe ca instrument suplimentar in sprijinul cetatenilor romani din tara si din strainatate…

- Institutia Prefectului-judetul Vaslui, prin Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple (SPCEEPS) Vaslui, anunta ca incepand de astazi, 20 iulie 2018, vor intra in vigoare modificarile Legii nr. 248/2005, referitoare la regimul liberei circulatii a cetatenilor romani…

- Urmare a modificarilor și completarilor aduse Legii nr.248/2005, privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, prin Legea nr.133 din 18 iunie 2018, publicata in Monitorul Oficial nr.508 din 20 iunie 2018, prefectul județului Valcea, Florian Marin informeaza aspra faptului ca,…

- Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, prin care valabilitatea pasapoartelor simple electronice creste la 10 ani, a fost semnat luni de catre Presedintele Klaus Iohannis.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, prin care valabilitatea pasapoartelor simple electronice creste la 10 ani, informeaza Agerpres.…

- Legea 156/2000 privind protecția cetațenilor romani care lucreaza in strainatate a fost modificata și completata prin Legea 232/2017, care se aplica din 5 martie a.c. Potrivit ITM Alba, principalele modificari ale Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate sunt…