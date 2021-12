Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 12 decembrie, locuitorii din Transnistria merg la „așa-numitele alegeri”, pentru a decide cine va fi liderul regiunii. În cursa s-au înscris doi candidați: Vadim Krasnoselskii și deputatul localitații Grigoriopol, Serghei Pînzari. Potrivit informațiilor,…

- Ministerul Afacerilor Externe nu recunoaște legitimitatea alegerilor organizate in Crimeea pentru Duma de Stat a Federației Ruse și regreta organizarea scrutinului in regiunea transnistreana a Republicii Moldova, arata un comunicat al MAE, preluat de Hotnews. ”Ministerul Afacerilor Externe nu recunoaște…

