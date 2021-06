Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile spaniole au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Regatului Spaniei pentru persoanele care sosesc din Romania. Noile masuri se aplica incepand cu data de 21 iunie 2021. Astfel, incepand cu data de 21 iunie 2021, ca urmare a deciziei autoritaților…

