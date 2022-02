MAE: Nivelul de alertă pentru Ucraina, ridicat. România a repatriat o parte din personalul diplomatic de la Kiev și Odessa MAE: Nivelul de alerta pentru Ucraina, ridicat. Romania a repatriat o parte din personalul diplomatic de la Kiev și Odessa Ministerul Afacerilor Externe informeaza, sambata, ca nivelul de alerta pentru Ucraina a fost ridicat, in contextul ultimelor evolutii de securitate, si „recomanda puternic” cetatenilor romani evitarea oricarei deplasari in aceasta tara. De asemenea, MAE a luat decizia retragerii personalului diplomatic si consular neesential de la misiunea diplomatica si o parte a oficiilor consulare din Ucraina. […] Citește MAE: Nivelul de alerta pentru Ucraina, ridicat. Romania a repatriat… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

