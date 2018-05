Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut, la 1 aprilie 2018, o intrevedere cu Ahmed Ouyahia, prim-ministrul Republicii Algeriene Democratice si Populare, in cadrul vizitei oficiale pe care seful diplomatiei romane o efectueaza in Algeria. In cursul convorbirilor, ministrul Teodor Melescanu…

- Prezent la Arad intr-o conferinta de presa la ALDE, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a fost intrebat despre informatii aparute in presa de peste ocean cu privire la inmultirea numarului de cersetori romani in Canada, dupa ridicarea vizelor, ministrul aratand ca exista preocupare pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, luni, cu ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, pe care l-a primit la Palatul Cotroceni, si despre relatiile UE si NATO cu Rusia, inclusiv in contextul masurilor luate la nivel european, la care s-au alaturat astazi atat Romania, cat…

- Misiunea FMI la București a avertizat astazi ca Romania are foarte multe imbunatațiri de facut pe toate planurile, de la fiscal pana la investiții in infrastructura. „Daca discutam problemele de natura fiscala un lucru care ne preocupa este reprezentat de veniturile scazute ca proporție din PIB. Acestea…

- Buda: Melescanu sa plece de la conducerea MAE, nu a descifrat bine mesajul de la Bruxelles Eurodeputatul clujean, Daniel Buda, cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, care ”nu are capacitatea de a descifra mesajul ferm de la Bruxelles”, din raportul de tara al CE, unde ”se arata cu subiect…

- Romania poate folosi carbunele pentru a produce energie, insa, in acelasi timp, trebuie sa respecte normele legate de poluare, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles cu reprezentantii sectorului energetic romanesc. "Trebuie…

- Șeful diplomației romane a exprimat satisfacția pentru frecvența și substanța contactelor romano-georgiene. De asemenea, a reiterat sprijinul Romaniei pentru aspirațiile europene și euro-atlantice ale Georgiei, adresand, in context, incurajari autoritaților de la Tbilisi pentru continuarea programului…

- In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza la Bucuresti in perioada 19-21 februarie, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut o intrevedere cu Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei. Oficialii au abordat aspecte prioritare privind cooperarea bilaterala…