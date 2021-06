Ambasada Romaniei a initiat demersuri in regim de urgenta pentru fluidizarea traficului de la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata - Promachonas), a anuntat, sambata seara, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).



"In contextul intarzierilor inregistrate la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata - Promachonas), Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada Romaniei la Atena a initiat in regim de urgenta demersuri pe autoritatile centrale si locale elene, solicitand identificarea in cel mai scurt timp a unor solutii care sa permita…