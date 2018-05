Stiri pe aceeasi tema

- Raportul pe 2018 al Comisiei Europene privind situatia din Romania aduce critici serioase pe segmentul de transporturi, aratand ca desi Romania a aprobat in 2016 Master Planul de Transport, starea drumurilor e in continuare jalnica.

- Presedintele USR, Dan Barna, a apreciat joi, intr-o postare pe Facebook, ca raportul de tara al Comisiei Europene (CE) prezentat miercuri indica si in scris ca "Romania merge prost". "In documentul de lucru emis ieri de Comisia Europeana in ce priveste Raportul de tara pentru Romania constatam…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, ii solicita ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa demisioneze din functie, pentru ca 'nu are capacitatea de a descifra' mesajele de la Bruxelles si pentru ca ramanerea acestuia in functie 'dauneaza grav intereselor Romaniei'. 'Teodor…

- Europarlamentarul Daniel Buda considera ca reactia ministrului de Externe Teofor Melescanu la raportul Comisiei Europene este “una lipsita de simtul realitatii” si cere demisia demnitarului. Potrivit unui comunicat al parlamentarului roman, prin afirmațiile sale, Teodor Melescanu “demonstreaza ca nu…

- MAE sustine ca Raportul de tara pentru Romania al Comisiei Europene confirma avansul inregistrat anul trecut de economia Romaniei, desi CE a constatat ca cresterea economica a tarii risca sa fie afectata de lipsa reformelor structurale.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Raportul de tara publicat de Comisia Europeana confirma avansul inregistrat in 2017 de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea potentialului de crestere si a conditiilor de pe piata muncii. MAE nu face nicio referire…

- Romania a facut progrese limitate in solutionarea recomandarilor UE România a facut progrese limitate în solutionarea celor trei recomandari specifice de tara pentru perioada 2017 - 2018, arata un raport de tara publicat astazi de Comisia Europeana. Raportul evidentiaza…