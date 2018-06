Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de pozitia exprimata de cele 12 state partenere cu privire la procesul de amendare a Codului penal și a Codului de procedura penala.

"Recunoașterea de catre statele partenere a progresului demonstrat de Romania in combaterea corupției și construirea unui stat de drept eficient, arata, inca o data, eforturile pe care instituțiile statului le depun in mod constant pentru a asigura respectarea legii și a angajamentelor Romaniei, atat in cadru european cat și in cadru internațional", se arata intr-un comunicat al MAE.

De asemenea, Ministerul…