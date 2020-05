Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a oferit explicatii dupa accidentul grav din Olanda, in care a fost implicat un microbuz cu cetateni romani."Potrivit informatiilor comunicate de catre autoritatile olandeze la solicitarea Ambasadei Romaniei la Haga, in autovehiculul implicat in acest accident se aflau…

- Un grav accident rutier soldat cu moartea a doi romani și ranirea a altor sapte persoane s-a produs in Olanda. Aceștia se aflau intr-un microbuz, in drum spre munca. Microbuzul cu care circulau s-a izbit de un autoturism condus de o tanara șoferița, ranita și ea. Accidentul a avut loc pe N240, in apropiere…

- Accidentul a avut loc pe N240, in apropiere de Medemblik, in nordul Olandei. Din primele date, se pare ca șoferul microbuzului circula pe un drum cu prioritate și a fost lovit in plin de un autoturism condus de o tanara de 23 de ani care a intrat de pe o șosea laterala fara sa se asigure. Impactul…

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani aflați in strainatate și care au fost afectați de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in…

- Doi romani care lucrau la un abator din Regatul Țarilor de Jos au fost testați pozitiv la COVID-19, transmite, joi seara, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), instituția precizand ca, in total, in acea companie...

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, astazi, 20 martie, ca trei cetațeni romani au decedat ca urmare a infecției cu coronavirus in Italia. Conform MAE, la acest moment, 29 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu coronavirus.Este vorba despre 23 in Italia, 2 in…