Stiri pe aceeasi tema

- Accident cu trei romani raniti grav in Ungaria. Un TIR si o camioneta, ambele inmatriculate in Romania, s-au ciocnit la 20 de km de granita, in dreptul localitatii Maroslele. Politia maghiara nu a oferit deocamdata mai multe informatii. Accidentul s-a petrecut joi spre vineri noaptea la km 20 al autostrazii…

- Un TIR si o camioneta, ambele inmatriculate in Romania, s-au ciocnit la 20 de km de granita, in dreptul localitatii Maroslele, potrivit Observator.tv. Accidentul s-a petrecut joi spre vineri noaptea la km 20 al autostrazii M43, in apropierea unei statii de taxare. Un TIR romanesc a lovit o…

- Ministerul Afacerilor Externe vine cu noi informatii privind accidentul rutier produs in apropiere de Budapesta, in care a fost implicat un microbuz care se deplasa catre Romania dinspre Slovenia.Conform ultimelor informații obținute de echipa consulara mobila prezenta la fața locului, in…

- Șapte romani și-au pierdut viața in aceasta dupa-amiaza, dupa ce microbuzul in care erau a fost implicat intr-un accident rutier violent produs in apropiere de Budapesta, Ungaria. La locul tragediei a ajuns un șofer roman care a filmat scenele de coșmar care au urmat dupa impactul nimicitor. Ministerul…

- Un camion cu 79 de migranti a fost descoperit, vineri dimineața, la punctul de trecere a frontierei ungar de la Artand, a declarat purtatorul de cuvant al politiei din judetul Hajdu-Bihar, unitate administrativa situata la frontiera cu Romania. Poliția de Frontiera a dezvaluit ca 20 dintre pasageri…

- Ambasada Romaniei la Budapesta are in atentie accidentul produs pe aeroportul international Ferenc Liszt din Budapesta, in care au fost implicate doua microbuze care transportau pasageri, printre care si cetateni romani.Potrivit MAE, misiunea diplomatica a efectuat demersuri pe langa autoritatile locale…

- Opt cetateni romani au fost raniti usor in urma unui accident produs duminica pe Aeroportul international ''Ferenc Liszt'' din Budapesta, in care au fost implicate doua microbuze care transportau pasageri, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. ''Ambasada Romaniei la Budapesta are in atentie accidentul…

- Microbuzul cu turisti israelieni s a rasturnat in Salina Slanic in conditiile in care soferul nu ar fi adaptat viteza intr o curba periculoasa la dreapta, rezulta din primele verificari efectuate la fata locului, informeaza Agerpres.ro Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, microbuzul…