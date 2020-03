Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe a anunțat, joi seara, ca un roman rezident in Lombardia, Italia, a fost confirmat cu infecție cu virusul Covid-19. Acesta este primul roman din Italia diagnosticat cu noul virus. Potrivit autoritaților, acesta are simptome ușoare, fiind in auto-izolare la domiciliu, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Serviciile Consulatului general din Milano și ale Consulatului din Padova au fost suspendate incepand de astazi, 5 martie, in legatura cu numarul in creștere de contaminari cu virusul Covid-19 in regiunile italiene Lombardia, Veneto și Emilia Romagna, informeaza Ministerul de Externe și Integrarii Europene…

- Autoritatile japoneze au transmis ca barbatul este al saselea pasager de pe Diamond Princess - vasul de croaziera se afla in carantina de la inceputul lunii februarie - care a murit. El este prima victima de nationalitate britanica. Nu au fost oferite detalii privind varsta si numele lui.…

- Niciun moldovean aflat in Italia nu este suspectat si nu are coronavirus, despre acest lucru a comunicat Ministerul de Externe.La Consulatul General de la Milano In ultimele 24 de ore la numarul de urgența au parvenit 13 apeluri telefonice.

- ■ a fost deschis un dosar penal pentru nerespectarea autoizol\rii, pentru trei cet\]eni veni]i din China ■ Patru persoane care au venit recent in Neamt din regiunea Lombardia, Italia, au fost preluate de reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica si plasate in carantina pentru o perioada de 14 zile.…

- Starea de sanatate a cetațeanului roman infectat cu coronavirus este buna, in prezent acesta fiind supus unor teste medicale suplimentare, informeaza intr-un comunicat Ministerul roman de Externe, transmite digi24.ro.

- Romanul infectat cu noul coronavirus, aflat pe nava izolata in portul japonez Yokohama, a fost debarcat și dus la spital pentru ingrijiri. Aceleași masuri s-au luat și in cazul altor 43 de persoane de pe vas care au primit ieri diagnosticul. Barbatul, in varsta de 41 de an, de loc din județul Argeș,…

- Un roman de pe nava de croaziera aflata in carantina in Japonia are coronavirus, a anunțat Ministerul roman de Externe. Este vorba despre un cetatean roman aflat pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze. „Pe vas sunt peste 200 de cazuri de imbolnavire. Nu cred ca e…