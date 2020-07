Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca in prezent coloana de masini care asteapta la punctul de frontiera din Bulgarea si Grecia Kulata-Promachonas se intinde pe mai putin de trei kilometri, iar timpul de asteptare este de circa o ora si jumatate. ”In cursul diminetii blocajele au fost determinate…

- Turiștii romani care au plecat in Grecia acuza ca stau ore intregi sa aștepte in vama pentru a intra in țara in care au concedii platite. MAE a transmis, luni, ca, la punctul de frontiera dintre Grecia și Bulgaria, coloana de autovehicule aflata in așteptare pentru accesul in punctul de frontiera…

- Fluxul la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena Kulata Promachonas se desfasoara in prezent normal, fara coloana de autoturisme in asteptare. Iata comunicatul de presa pus de dispozitie de Ministerul Afacerilor Externe: In continuarea precizarilor transmise referitoare la intarzierile…

- Ministerul de Externe a precizat, duminica dupa-amiaza, ca fluxul in punctul de frontiera Kulata - Promachonas dintre Bulgaria și Grecia se desfașoara normal, fara coloana de autoturisme in așteptare.

- Ministerul roman al Afacerilor Externe precizeaza ca la ora actuala, timpul de asteptare la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Grecia (Kulata-Promachonas) este de aproximativ trei ore, iar coloana de masini aflata in asteptare pentru accesul in punctul de frontiera se intinde pe trei kilometri.

- Ministerul Roman de Externe a informat ca mașinile care asteapta sa treaca granita intre Bulgaria si Grecia se intind pe o coloana de aproximativ 3 kilometri, iar timpul de asteptare s-a redus de la 6 la 3 ore."Potrivit informatiilor comunicate de reprezentantii Ambasadei Romaniei la Sofia, precum si…

- Ministerul Afacerilor Externe a reluat in regim de urgenta demersurile pe langa autoritatile elene pentru fluidizarea traficului la punctul de frontiera Kulata - Promachonas si informeaza sambata ca, la acest moment, coloana de autovehicule aflata in asteptare pentru accesul in punctul de frontiera…

- Coloana de autovehicule aflata in așteptare pentru accesul in punctul de frontiera Kulata – Promachonas are sambata la pranz o lungime de aproximativ 12 kilometri, timpul de așteptare fiind de aproximativ 6 ore, transmite Ministerul Afacerilor Externe, care citeaza informații de la Ambasada Romaniei…